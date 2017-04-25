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Eide "Türk tarafı adına lobi yapmak" ile suçlanmıştı

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Eide "Türk tarafı adına lobi yapmak" ile suçlanmıştı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'ye sahip çıktı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Yunanistan'ın taraflı olmakla eleştirdiği BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin görevini layıkıyla yaptığını söyledi.

Yunan gazetesi Phileleftheros, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak Eide'yi "Türk tarafı adına lobi yapmak" ile suçladığını yazmıştı.

Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "mektuba ilişkin" sorusu üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu mektubu görmediğini ancak Eide'nin çalışmalarından memnun olduklarını bildirdi.

LAYIKIYLA YAPIYOR

Eide'ye güvenlerinin tam olduğunu da vurgulayan Dujarric, "Gerçek şu ki; Eide, BM Kıbrıs Özel Danışmanı olarak görevini layıkıyla yapıyor" ifadesini kullandı.

Eide, Ağustos 2014'ten beri BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevinde bulunuyor ve iki taraf arasındaki müzakereleri BM adına koordine ediyor.

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