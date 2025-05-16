Ekmek üretimi durdurulacak

KKTC Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUMDER) Başkanı Ömer Çıralı, bugün Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerinin ardından yazılı bir basın açıklaması yaparak, önümüzdeki hafta içerisinde ekmek üretimini durduracaklarını açıkladı.

Ömer Çıralı, “1 Mart 2024 tarihinden beri yani 1 yılı aşkın süredir narhlı olan somun ekmeğin fiyatının değişmemesi, diğer taraftan geçen süre içerisinde asgari ücretin 3 kez arttırılması ve tüm giderlerde ortalama yüzde 50 artış olması sebebiyle, 15 TL olan ekmek fiyatının, muhtelif defalar Ekonomi Bakanlığı ile yapmış olduğumuz toplantılar ve yeni hesaplamalara rağmen değiştirilmemesi veya narhın kaldırılması hususunda bir netice alamadığımızdan dolayı, gelen hafta içerisinde ekmek üretimini durduracağımızı kamuoyuna üzülerek belirtmek isteriz” dedi.

Çıralı, “Doğacak sıkıntının ekmek üreticisinden kaynaklanmadığını halkımıza bildirir, bu konuda anlayışınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.