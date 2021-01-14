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Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesini Görüştü

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 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşmeleri çerçevesinde, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için öngörülen 23 Milyon 354 Bin 700 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesini Görüştü

 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşmeleri çerçevesinde, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) için öngörülen 23 Milyon 354 Bin 700 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylayarak Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşmeleri, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesinin görüşülüp oylanmasıyla devam etti. 

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komitenin diğer üyeleri UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısında, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar da hazır bulundu.

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