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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy KIB-TEK’e yatırım yapılması gerektiğini söylerken ve bu yönde bir protokolün altına hükümet adına imza koyarken, kendisine bağlı bir memurun tüm süreci eleştirip tam tersini savunduğunu belirterek bunu eleştirdi.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, bir müsteşarın bağlı bulunduğu bakanla ayrı görüşler ortaya koymasını ciddiyetten uzak bir tutum olarak nitelendirdi.

Bu durumun tam anlamıyla Bakan Taçoy’un otoritesini tanımamak, devlet ciddiyetini yok saymak ve kendi kişisel görüşlerini, bakanlığın ortaya koyduğu vizyondan önde tutmak anlamına geldiğini ileri süren Özkıraç, “Evet, buradan soruyoruz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?” dedi.

“Aşıkoğlu’nun açıklamalarının bakan açısından son derece küçük düşürücü olduğu” görüşünü savunan Özkıraç, “Bir bakan çıkıp, kendi bakanlığına bağlı olan bir kurumla ilgili tespitler yapıyor, aynı bakanın müsteşarı çıkıp ilgili bakanın ortaya koyduğu tespitlerin tam tersini savunuyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olamaz, tarafımızca kabul edilemezdir”denildi.

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