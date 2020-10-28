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Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de 92.8'e Yükseldi

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Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 88.5 puandan 92.8'e yükseldi
Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de 92.8'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 88.5'ten 4.3 puan artarak 92.8'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 3.8 oranında artarak 109.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 oranında artarak 79.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında artarak 95.0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında artarak 83.8 değerini aldı. Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 0.1 oranında azalarak 81.9 değerini aldı.

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