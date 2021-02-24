Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Oktay görüşmesi sonrası açıklamalar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüler.

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası birlik başkanları görüşlerini BRT'ye anlattılar.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Külliye'de gerçekleşen toplantıda her sektörün kendi sorunlarıyla birlikte Covid'in getirmiş olduğu ekonomik durumla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını, Eylül ayında çevrimiçi yapılan görüşmede konuşulan konuların, esasen biraz daha gelişmiş halini görüştüklerini ve fikirlerini anlattıklarını belirtti.

Avunduk, aşı programlaması ile ilgili kendilerinin de çok yoğun çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin aşı programlama ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının da aynı paralelde yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını aktararak, önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Avunduk,Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik yapının gelişmesi için reel sektör odaklı düşünülmesi gerektiğini, reel sektörün ihtiyacı olan konuları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktardıklarını söyledi.

Avunduk, “Özellikle ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle ve ihracatın gelişmesiyle ilgili sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyeti katkı ve desteklerinin neler olabileceği konusu üzerinde konuşuldu, tartışıldı” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinin ana konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ayağa kaldırılması olduğunu belirterek, kendi aralarında yapmış oldukları çalışmada aşının ekonomiyi ayağa kaldırmasıyla ilgili ne derece etkili bir araç olduğu hususu olduğunu aktararak çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Gürcafer, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde toplantılara teknik düzeyde devam edeceklerini de belirtti.

Bir aşı programının ortaya konarak Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gidecek olan aşıların belli bir programa bağlanarak bu programın aslında ekonomiyi hareketlendirmek için kullanılması hususunuda konuştuklarını da aktaran Gürcafer, “Ekonominin ayağa kaldırılması hususunda yapmış olduğumuz bu toplantı gerçekten çok verimli geçti. Birbirimiz doğru anlayabilme, yanlış anlamaları ortadan kaldırabilme, doğru diyalogla mümkündür. Bu doğru diyaloğu da kurduğumuz düşünüyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti.

Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ekibiyle birlikte Kıbrıs'ın özellikle ekonominin ayağa kalkması ekonomik çarkların dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için çalıştıklarını görmekten Ekonomik Örgütler Platformu olarak son derece memnuniyet duyduklarını belirtti.

Turgay Deniz, herkesin merakla beklediği aşı konusunda Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar gelinen süreçte Kıbrıs'a aşıları temin ettiğini etmeye de devam edeceğine vurgu yaparak, bunların planlamasının ve takvimlendirilmesinin Başbakan'la paylaşılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Deniz, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a ve ekibine de bizzat teşekkür etmek istiyorum. Koydukları çaba göstermiş oldukları çalışma takdire şayandır. Bütün ekip gerçekten KKTC'nin kendi kendine yeterli ekonomisi olması yönünde ve kendi ayakları üzerinde durabilen refah seviyesi yüksek bir KKTC yaratmak için çalıştıklarını görmek bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise, Fuat Oktay'la görüşmelerinde pandemi süreci ve sonrasında ekonomik konuları ele aldıklarını ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları aşmada vermiş oldukları desteğe teşekkür ederek, pandemiden çıkış yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

İhtiyaçları olan aşıyla birlikte aşılama programını konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Çağıner, aşı plan çalışmasının sonuna gelindiğini, Mart ayıyla birlikte aşılamanın hızlanacağını, kısa bir süre içinde nüfusun büyük bir çoğunluğunun aşılanabileceği çalışmalarının son aşamaya geldiğini öğrendiklerini belirtti.

Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile de görüştüklerini aktaran Çağıner şunları söyledi, “Bu görüşmelerde onların bilgi, tecrübe ve özellikle Kuzey Kıbrıs’a duymuş oldukları sevgiyi bir kez daha gördük. Kuzey Kıbrıs'taki Türk müteahhitlerinin Türkiye’deki müteahhitlerle birlikte güçlerini birleştirerek birçok işe imza atabileceklerinin müjdesini verebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin, birlikte bu pandeminin sıkıntılarını, en az hasarla geçebileceği bir süreç olabileceğini gördük.”