Ekonomik tehdit konuları, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından tatlıya bağlandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Söze "Zaman zaman Trump'ın bu şekilde çıkışlar yaptığını biliyoruz" diye başlayan Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile konuştu.Erdoğan, Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinen Kalın, "İdlib'deki amacımız başta ne ise bugün de odur. Oraya sıkışmış insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir" dedi.

YSK'nın seçmen listelerini askıya çıkarmasının ardından ortaya çıkan sahte seçmen kaydı iddialarına da değinen Kalın, "Cumhurbaşkanımız, seçmen adreslerinin kaydırılmasına olumlu bakmıyor. Herkes bulunduğu yerde oyunu kullanmalıdır" dedi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Terörle mücadelede kararlı bir şekilde mücadele edilecek”

İç ve dış tehditlerle ilgili stratejiler etraflı bir şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanımızın da bir sunumu gerçekleşti. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdim konuşmalarında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselesinde hiçbir şekilde tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirttiler. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek. Bu PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ olabilir. Bunlara karşı bütün imkanlar seferber edilmek suretiyle mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Ocak'ta Rusya’ya ziyareti olacak”

23 Ocak Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya ziyareti olacak. Burada Suriye konusu konuşulacak. Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye gelmesi bekleniyor. Bu konular netleşince sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

“İdlib'de görece olarak istikrarlı ortam tesis etmiştir”

İdlib mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde o bölgede yaklaşık 10 km. askeri güçlerden arındırılmış bir bölge oluşturuldu. Oranın güvenliği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Çemberin dış tarafında Ruslar, iç tarafında bizim askerlerimiz var. İdlib'te yaşayan sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanmalı. İdlib'de görece olarak istikrarlı ortamın bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu Cumhurbaşkanımızın diplomatik başarısı olarak kayda geçti.

“Rusya'nın rejimi İdlib konusunda uyarması gerekir”

İdlib'deki amacımız başta ne ise bugün de odur. Oraya sıkışmış insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. Bizim 12 tane askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz bu güvenliği sağlamak amacında oradalar.

“Biz de Amerikalılara bir kağıt verdik”

Bu 5 madde ana başlıklarıyla ABD'nin buradan çekilmeyi teyid eden bir metindir. DEAŞ'la mücadele devam edecektir. Koalisyonun bir parçası olarak hava sahasında olacağını teyit eden bir kağıt. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik. Ayrıca verilen silahların toplanması, askeri üslerin dağıtılması ya da Türkiye'ye devredilmesi konularını biz de ifade ettik. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bir kısmı kamuoyuna yansıdı.

“ABD artık PYD/YPG unsurlarıyla ilişkisini kesmelidir”

ABD'nin artık kendileri için maliyet haline gelen PYD/YPG unsurlarıyla artık ilişkisini kesme zamanı gelmiştir. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde biz yapabiliriz. Burada aradan terör örgütünü çıkartmamız halinde bu planı çok daha kolay, yerel aktörleri de devreye sokarak yapabiliriz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek.

Trump'ın tweeti

Tweet atıldıktan sonra gerekli cevapları verdik. Bu konuyu bir sonuca iki lider bağladı. Zaman zaman Trump'ın bu şekilde çıkışlar yaptığını biliyoruz. Dünkü görüşme olumlu bir görüşmeydi. Daha sonra bir tweet daha attı. Sayın Cumhurbaşkanı da grup toplantısında bundan bahsetti.

Dolayısıyla bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Görüş ayrılıkları belli konularda olabilir. PYD/YPG tutumunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri de bunu görecekler.

Bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Suriye sınırına güvenli bölge

Dünkü görüşmede bu konu ele alındı. Trump'ın bu teklifine olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır bahsettiği öneridir. Obama, Merkel, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler bunu olumlu buldu ama gereği yapılmadı. Bu teklif kabul edilseydi o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Bunu Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.