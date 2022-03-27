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Ekrem İmamoğlu: Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor

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"Sorumluluğumuzun farkındayız; gerçekten çok çalışıyoruz"
Ekrem İmamoğlu: Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'ne katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Ahlaklı siyaset için ant içtik. Ülkemiz adına büyük bir sınavın eşiğindeyiz. 2023 geliyor" dedi.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali, 11’inci kez düzenlendi. 24 Mart’ta başlayan ve bugün sona erecek festivalde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı.

 

Konserler, seminerler, ot toplama ve tadım gibi pek çok etkinliği kapsayan festival, yöresel lezzet meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde yoğunluk oluştu. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir araya geldi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu güzel cennet vatanın her köşesi bereketlidir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Gerçekten çok çalışıyoruz. Hiç hata yapmadan, eksik bırakmadan, sizleri dinleyerek, ülkemizin geleceğine en faydalı süreci üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin etrafındaki bütün ülkelere barış duygusunu vaat eden bir ülke olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yalan, dolan, talanla toplumumuzu kandırmayız; ahlaklı siyaset için ant içtik"

"Bize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üretecekler. Hiçbiri bize yapışmıyor. Eksiğimiz olabilir. Hatamız da olabilir. Yanlış da yapabiliriz. Çıkar özür dileriz. Yalan, dolan, talanla toplumumuzu kandırmayız. Ahlaklı siyaset için ant içtik. Ülkemiz adına büyük bir sınavın eşiğindeyiz. 2023 geliyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hepimizin, bize emanet olan bu cennet vatana borcu var. Bu memleketin çocukları ve gençleri cıvıl cıvıllar. Hep beraber onlara güzel geleceği hazırlamakla yükümlüyüz."

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