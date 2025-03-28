Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Murat Pehlivan serbest bırakıldı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cuma gününün ilk saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın, gözaltına alınmasının ardından Cuma günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Pehlivan'ın savcı ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

İfadesinde, cuma günü başlatılan soruşturmanın 'önceki soruşturmalardaki avukatlık faaliyeti' nedeniyle açıldığını belirten Pehlivan, "Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da, raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir," diyerek suçlamaları reddetti.

Pehlivan, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiası ve 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında cuma gününün ilk saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi.

Gözaltı kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan bir açıklamada, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı," ifadeleri kullanıldı.

"Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın."

Ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Tüm bu süreç, İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından ve CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde geldi. Bu soruşturmaların başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu," demişti.

Ancak İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Ardından, İmamoğlu'nun yerine CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar, Türkiye’de on yıldan uzun süredir görülen en büyük gösterilere dönüştü. Polis, protestolara karşı biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.