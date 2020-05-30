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Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

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Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 bin 334'e, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 80'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 334'e, toplam vaka sayısı ise 100 artarak 38 bin 571'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 3 bin 850 oldu.

GUATEMALA'DA ÖLÜ SAYISI 80'E YÜKSELDİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 80'e, vaka sayısı da 203 artarak 4 bin 348'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 565'e ulaştı.

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