EL-SEN Direniş çağrısı yaptı

EL-SEN Bir açıklama yayınladı:

Daha önce yapmış olduğumuz sözlü ve yazılı açıklamalarımıza ek olarak aşağıdaki konuları toplumun bilgilenmesi açısından açıklama gereği duyuyoruz.

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı Yakıt İhalesinin iptali ile özel bir şirketin daha önce bu İhalelerde yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunmaktadır.

Şu anda Yakıt tedarik işlemi bu firmadan yapılıyor. Ayni Firma ile de İhale sonuçlanana kadar devam edecektir.

Bu durumda Erhan Arıklı kimi cezalandırıyor? Kuzey Kıbrıs Halkını mı? Yoksa, ilgili firmayı mı?

Yakıtın, Uluslararası İhaleye çıkması tercih meselesidir. Geçen Yıl Uluslararası İhale yapılmış fakat İhaleye katılan bir yabancı firma ki eksik evraklardan ve yanlış beyanlardan dolayı İhaleden elenmişti. Bu firma Of Shore ( Dubai Posta Kutusu ) şirketi idi. Bu firma ve bunun gibi firmaların katıldığı İhalelerde Pandemi nedeni ile ‘’Mucbir’’ sebep ile yakıtın getirilmesinin zor olduğu sözleşmenin iptalinin rahatlıkla yapılacağı bilinmektedir ve bu durumda yakıt nedeniyle karanlıkta kalan bir K.K.T.C.

Sendika olarak yaptığımız basit bir hesaplama ile Erhan Arıklı’ nın İhale iptali ile çıkacağı Uluslararası İhalede ne amaçladığı bilinmemekle birlikta kaos yaratacağı kesindir.

Çünkü Enerji Sektörü konusunda hiç bir fikri olmadığı için tahminlerde bulunarak spekülatif konuşmalarda kaos ortamı yaratmak istiyor.

Ülkemizin bir ada olduğu gerçeğinden hareketle bu tür spekülasyonlarla uğraşmak ülkeye ve topluma zarar vermektedir.

Devletten Devlete diye 2016’dan önce İhalesiz kalitesiz yakıt alımları yapıldığını biliyoruz.

Geçmişte 55 Dolar’ dan alınan kötü yakıttan dolayı tankların dibinde tonlarca çamur birikintisinin hesabını veren de çıkmadı. Şimdi ayni uygulamayı Erhan Arıklı yapmayı planlıyor.

2016 yılından önce kayıtsız analiz yapılmadan fahiş fiyatlarla yakıt alınıyordu. Erhan Arıklı bu işleri yine ayni şekilde yapıp kaosa oynamaktadır.

Ancak El-Sen toplumun değeri olan Kıb-Tek’ e, Arıklı’ ya rağmen sahip çıkacaktır. Yine Kıb-Tek’ e yatırımları geciktirerek ve engelleyerek Aksa için zaman kazanmaya ve sözleşme süresini sanki doğalmış gibi Aksa Sözleşmesini uzatarak, Halkımıza yeni bedeller ödetme niyetinde olan, Erhan Arıklı’ yı uyarıyoruz.

Önümüzdeki günlerde toplanacak olan EL-SEN Yönetim Kurulu, bu konularla ilgili gerekli eylem kararlarını alacaktır.

Bu mücadelede Toplumumuzu da, El-Sen ile birlikte Direnişe çağrıyoruz.