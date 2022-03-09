  • BIST 2.051,86
  • Altın 956.69
  • Dolar 14.6602
  • Euro 16.0632
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

El-Sen: Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır

» »
Açıklamada "Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili adaylarının  ‘’Tatmin’’ edileceği yer değildir" denildi.
El-Sen: Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır

Basın Açıklaması:

 

Hükümete ve Kamuoyuna Duyurulur,

            10 Şubat 2022 tarihinde Hükümete basın yoluyla duyurduğumuz 11 maddelik öneri listemizin ilk maddesi olan “Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır.” ilkesine uyulmayacağı tarafımıza bilgi olarak olarak gelmektedir.

 

 

             Bilinmelidir ki El-Sen olarak bizler, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz.

              Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili adaylarının  ‘’Tatmin’’ edileceği yer değildir.

              Önermiz zor günler geçiren Kıb-Tek’ i yönetecek kadronun tamamen alanlarında uzman olan Elektrik, Makine, Maliyeci, İşletmeci bir ekibin atanmasıdır. Kurumun özelleştirilmesine karşı halktan yana ve iyi yönetim prensiplerini benimsemiş kişiler göreve getirilmelidir.

               Aldığımız bilgiler tam aksi yöndedir.

               Seçim kaybeden adayların ‘’tatmini’’  için, ‘’Kıb-Tek er veya geç özelleşecek’’ diyen kişi veya kişilerin yönetime atanmasına karşı çıkacağımızı Demokratik, Yasal bütün eylem çeşitlerini gerçekleştireceğimizi, Hükümete ve Kamuoyuna duyururuz.

             

 

 

                                                                                                                     Kubilay ÖZKIRAÇ

                                                                                                             EL-SEN GENEL BAŞKANI

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayçiçek yağına zam yolda09 Mart 2022 Çarşamba 11:20
  • 8 Mart çekilişi gerçekleşti09 Mart 2022 Çarşamba 10:47
  • “21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” Düzenleniyor09 Mart 2022 Çarşamba 10:29
  • CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş ve Konser Düzenledi09 Mart 2022 Çarşamba 10:21
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Mart 2022 Çarşamba 09:47
  • Hava bugün nasıl olacak?09 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 9 Mart 202209 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Kadınlar Tek Ses: Tam Eşitlik Gelene Kadar Bu Mücadele Bitmeyecek08 Mart 2022 Salı 21:40
  • 8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi Yürüyüş Düzenledi08 Mart 2022 Salı 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti