El-Sen: Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır

Basın Açıklaması:

Hükümete ve Kamuoyuna Duyurulur,

10 Şubat 2022 tarihinde Hükümete basın yoluyla duyurduğumuz 11 maddelik öneri listemizin ilk maddesi olan “Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır.” ilkesine uyulmayacağı tarafımıza bilgi olarak olarak gelmektedir.

Bilinmelidir ki El-Sen olarak bizler, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz.

Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili adaylarının ‘’Tatmin’’ edileceği yer değildir.

Önermiz zor günler geçiren Kıb-Tek’ i yönetecek kadronun tamamen alanlarında uzman olan Elektrik, Makine, Maliyeci, İşletmeci bir ekibin atanmasıdır. Kurumun özelleştirilmesine karşı halktan yana ve iyi yönetim prensiplerini benimsemiş kişiler göreve getirilmelidir.

Aldığımız bilgiler tam aksi yöndedir.

Seçim kaybeden adayların ‘’tatmini’’ için, ‘’Kıb-Tek er veya geç özelleşecek’’ diyen kişi veya kişilerin yönetime atanmasına karşı çıkacağımızı Demokratik, Yasal bütün eylem çeşitlerini gerçekleştireceğimizi, Hükümete ve Kamuoyuna duyururuz.

Kubilay ÖZKIRAÇ

EL-SEN GENEL BAŞKANI