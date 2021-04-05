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EL-SEN Yargıyı müdahil olmaya çağırdı

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EL-SEN bir açıklama yayınladı
EL-SEN Yargıyı müdahil olmaya çağırdı

EL-SEN bir açıklama yayınladı:

Göreve geldiği günden beridir “Ekonomi” ve “Enerji”den sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır.

Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 Dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasadışı bir şekilde iptal eden Arıkılı, yakıt işini 34 Dolar’a TPIC’e vermiştir. Bu şaibe bile tek başına Erhan Arıklı’nın niyetini ortaya koymaktadır.

Şimdi buradan soruyoruz;

1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?

2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?

3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?

4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?

5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?

6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?

Bu toplum ve bizler senden cevap bekliyoruz!

En önemlisi de, yargımıza bu olaya müdahil olması için çağrı yapıyoruz!

Burada vurgun ve vurguncular var, hesap zamanı geldi!

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