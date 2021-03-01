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EL-SEN:Basın emekçilerinin yanındayız

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EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı bir açıklama yayınladı
EL-SEN:Basın emekçilerinin yanındayız

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı bir açıklama yayınladı:

Bazı insanların Erhan Arıklı’ nın gerek basın emekçilerine gerekse de Sendikamıza ve Başkanına karşı kullandığı üsluba şaşırmalarına şaşırdığımızı belirtmek isteriz.

    Bahse konu şahsın gerçek yüzü ve karakteri budur. Geçmişte kendi gibi düşünmeyen insanların dilinde sigara söndüreceğini yazan da, onlara ‘’ it ‘’ diye hitap eden de bu şahıstı. O nedenle ‘’ lan ‘’ kelimesi Arıklı için karşısındakine kullandığı bir ‘’ iltifat ‘’ olarak algılanmalıdır aksi takdirde haksızlık etmiş olursunuz !

    Seviyesi bu kadar düşük bir insana ayni seviyede cevap vermemiz mümkün değildir. Zaten söyledikleriyle yaptıklarının tam ters olduğunu halkımızın da fark ettiği Arıklı’ ya gereken cevabı yine halkımız verecektir. Biz ise her yaptığı yanlışta karşısında olmaya devam edeceğiz.

    Bu bağlamda bugün saat 18:00’ da basın emekçilerinin yürüyüşüne ve bundan sonraki mücadelelerine maddi manevi her türlü desteği yoldaş sendikamız Basın-Sen üzerinden vereceğimizi duyurur, ifade özgürlüğünün onurumuz olduğunu belirtiriz.

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