EL-SEN’den Ali Başman’a tepki

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Paranla birçok şeyi satın alabilmişsin ama yeterince insanlık alamamışsın” dedi.

EL-SEN Başkanı Özkıraç, şu ifadeleri kullandı:

“Sermaye örgütlerinin ise bu art niyetli açıklamaya çanak tutması ve süslemeye çalışması, aslında bilinçli bir stratejiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu iş insanları unutmasınlar ki, lüks evlerinde sıcacık yataklarında yatırken, onlara ve tüm halkımıza bu olanağı sağlamak için dondurucu soğukta direklerin üzerinde olan KIB-TEK emekçileri vardır. Pandemi bölümünde hayatlarını riske atan sağlık emekçileri vardır. Daha doğru haber verebilmek için gece yarılarına kadar siyasilerin peşinde koşan basın emekçileri vardır. Evsiz insanların yardımına koşan, ihtiyaçlı insanlara birebir dokunup sorunlarını çözen belediye emekçileri vardır. Hem emniyetimizi sağlamak hem de denetim yapmak için 24 saat uykusuz kalan polis emekçileri vardır. “Yüz yüze” denildiğinde okula koşan, “uzaktan eğitim denildiğinde” bilgisayarın başına oturan emekçi öğretmenlerimiz vardır. Çok daha fazlasını sayabiliriz!”