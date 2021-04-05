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EL-SEN'den Arıklı'ya 6 soru! Arıklı ne diyecek?

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EL-SEN'den Arıklı'ya 6 soru! Arıklı ne diyecek?
EL-SEN'den Arıklı'ya 6 soru! Arıklı ne diyecek?

EL-SEN’den Arıklı’ya 6 soru

El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 6 soru yönelterek, bakanın bu sorulara yanıt vermesini beklediklerini kaydetti. Eylemde okunan El-Sen açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Göreve geldiği günden beridir Ekonomi ve Enerjiden sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır. Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasa dışı bir şekilde iptal ederek, yakıt işini 34 dolara TPIC’e vermiştir…”

Sendika’nın soruları şöyle:

 “Şimdi buradan soruyoruz;

1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?

2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?

3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?

4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?

5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?

6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?”

Açıklamada, Bakan’dan yanıt beklendiği kaydedilerek, yargının bu konuya müdahil olması istendi.

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