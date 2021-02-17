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EL-SEN'den kara para aklama açıklaması

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EL-SEN bir açıklama yayınladı
EL-SEN'den kara para aklama açıklaması

EL-SEN bir açıklama yayınladı:   

  El-Sen Olarak Kıb-Tek Aylık İhalesi İle İlgili Görüşlerimiz:

     Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’ nın Alelacele son dakikada MİK’ ten İhalenin iptali ve akabinde ‘’ Aylık ‘’ Yakıt İhalesi dosyasının Uluslararası katılımın sağlanması için hazırlıklarını tamamlayıp KIB-TEK sayfasında ön izleme olarak koyulmasından bir aydan fazla zaman geçmiştir. Tabii İhalenin açılacağı ve kapanış zamanı daha henüz belirtilmedi.

 

. İhale Uluslararası hazırlanmışsa niye Yıllık İhaleye çıkılmıyor da 24 000 Tonluk Patiler için çıkılıyor ?  Bunun kime ne faydası var ?

. Yakıt seviyesi çok düşük seviyelerde devam etmektedir, bu durumda İhaleye çıkmak için uygun zaman olduğunu düşünüyoruz.

. İhale Şartnamesi içerisindeki maddeleri Hukukcu arkadaşlarımız ve Uzmanlar ile inceledik, karşılaştırma yaptık.

. Yükün Konşimonto ve Manifesto evraklarının orijinalini isteniyor. Yıllardır bu sistem kaldırıldı. Niye mi ? Çok basit kara para aklama ve Ambargolu Ülkelerden ticareti önlemek için.

. Bu işte parmağı olan yani ‘’ Kara Para Aklama ‘’ işine bulaşanlar ciddi çıkarlar elde ederler. Bu işte kimin parmağı var ? Kim veya kimler bunu ısrala şartnameye koydurdu ?

. Ambargolu Ülkelerden, Yüklerin satışına kolaylık sağlayanlar da ayni şekilde büyük haksız kazançlar elde ederler.

. Yine bazı çevrelerin parmağı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Azeriler ile her konuda temasları olduğu söyleniyor.

. Bu tür Yakıt alım satımlarında Azeriler’ in piyasalarda korkunç kötü isimleri olduğu bilinmekte, araştırmalarımıza göre firmaların isimleri 2-3 senede bir değişiyor veya yine kendi aralarında ortaklarını değiştiriyorlar ki izleri yok etsinler.

. Normal uygulama kesinlikle Bankalar üzerinden alım satımlar yapılıyor ki ‘’Kara Para ‘’ aklama olmasın. Orijinal Evraklar da Bankalara teslim edilerek ödemeler yapılıyor.

. Bundan önceki Şartnameye göre de para vermeden akreditif açmadan gemi buraya gelip boşaltma başladığında para ödeniyor, yükün sahibi yük boşaldıktan sonra ikinci ödemede Kıb-Tek olur. Bu durumda, orijinal evrakları isteme hakkı yok bunu istemek illegal kanunsuz işlere girer. Kanunsuzdur ve KKTC’ nin de KIB-TEK’ in de adını karalamaktan başka bir işe yaramaz.

. Biz, EL-SEN olarak bu kadar düşüncesizce hazırlanan bir yakıt şartnamesi görmedik. Bu yanlış uygukamalara dur diyecek Hükümet Ortakları ve Mahalefet yok mu ?

. Kıb-Tek’ i böyle kirli oyunlara alet etmeye çalışanları kınıyoruz. Kara para aklanması için bu temiz Kurum’ u ve insanları töğmet altına sokacak Arıklı’ nın kendine çeki düzen vermesini salık veririz.

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