EL-SEN:''Sizinle kavgaya hazırız!''

EL-SEN bir açıklama yayınladı:

Bakanlık göreve başladığı günden itibaren özellikle Kıb-Tek ve bu ülkenin emekci kesimlerine karşı çirkin ve seviyesiz saldırılar yapan YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ yı şiddetle kınıyoruz.

Mensup olduğu siyasi görüş nedeniyle her zaman sermayeden ve sömürüden yana saf tutan bu zat, şimdi de Kıb-Tek emekcilerinin Toplu Sözleşme düzenini ortadan kaldırmak için manevralar yapmaktadır.

Asli görevi Kıb-Tek’ in geleceği ve Toplumun daha sağlıklı, daha güvenli, daha çevreci ve daha ucuz enerji için yatırım yapması gerekirken, kısa vadede yapılması gereken yatırımlara bile engel koymaktadır. Kendisine yüklenen misyon gereği bu toprak parçası üzerinde yaşayan tüm emekci kesimlerin arasına ‘’ Ayrılıkcı ‘’ politikalarıyla nifak tohumları saçan Erhan Arıklı’ yı Kıb-Tek ve Ekonomik anlamda yapılması gereken ve atılması gereken adımları bir an önce atmasını, aksi taktirde oturduğu koltuktan derhal ayrılmasını talep ediyoruz. Kendini ve Partisini bu ülkenin sahibi sanan Erhan Arıklı ve Şürekası şunu iyi bilmelidir ki ‘’ Bu Toplum ne Rum Şövenizmine, ne İngiliz sömürgeciliğine ne de Erhan Arıklı’ nın hayallerini süsleyen Gerici, Faşist anlayışa teslim olmamıştır ve olmayacaktır.’’

Bu Topluma, Emekçilere ve El-Sen’ e ayar vermeye çalışan Erhan Arıklı ve Şürekasına çok yakında El-Sen olarak gerekli cevabı Demokratik Eylem ve Mücadelemizle vereceğiz.

El-Sen bu Toplumun bağrından çıkan bir Sendikadır, bu Toplumla birlikte seni ve Şürekanı zamanı geldiğinde işgal ettiğiniz koltuklardan indirmesini biliriz. Bu nedenle Erhan Arıklı’ nın haddini aşmamasını öneriyoruz.

El-Sen sizinle kavgaya hazırdır, bu böyle biline.