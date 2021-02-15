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'El Turco' Lakaplı Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Hayatını Kaybetti

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Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.
'El Turco' Lakaplı Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Hayatını Kaybetti

Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Carlos Saul Menem'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendim. Her zaman demokratik yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Devlet Başkanı ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü, hapse atıldı. Zulema (Memen'in kızı) ve onun için gözyaşı döken herkese başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Menem'in ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem, Arjantin'de 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.

Doğduğu ve daha önce valisi olduğu La Rioja eyaletinden senatör olan Menem, 10 Temmuz 1989'dan 10 Aralık 1999'a kadar devlet başkanlığı görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde bazı ekonomik başarılar elde etse de Menem, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve uyguladığı özelleştirme politikaları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Adı birçok davaya karışan Menem, Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti.

Menem, Mart 2019'da, 1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılandığı davadan da beraat etmişti.

Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak testleri negatif çıkmıştı.

CENAZE TÖRENİ VE 3 GÜNLÜK YAS

Cenazesi Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Kongre binasına getirilen Menem'e, başta ailesi olmak üzere siyasiler ve sevenleri veda ediyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Kongreye gelerek Menem'in ailesine başsağlığı diledi.

Halka açık düzenlenen törende siyasilerin yanı sıra Menem'in sevenleri de Kongre binasının önünde kendisine veda etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Öğlen saatlerine kadar sürecek törenin ardından Menem'in cenazesinin gece saatlerinde, Buenos Aires eyaletindeki Müslüman mezarlığına, 15 Mart 1999'da helikopter kazasında hayatını kaybeden oğlu Carlos Facundo Menem'in yanına defnedilmesi bekleniyor.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Menem'in vefatı nedeniyle Devlet Başkanı Fernandez'in Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldığı duyuruldu.

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