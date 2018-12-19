Elam’dan ilkokul öğrencilerine yönelik ırkçılık

Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Yeroşibu’daki bir ilkokulun, okul aile birliği tarafından düzenlenen ihtiyaçlı öğrencilere yardım kampanyasını ırkçılık yapmak için kullandığı, bu eyleminin büyük tepki çektiği haber verildi.

Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Yeroşibu’daki bir ilkokulun, okul aile birliği tarafından düzenlenen ihtiyaçlı öğrencilere yardım kampanyasını ırkçılık yapmak için kullandığı, bu eyleminin büyük tepki çektiği haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler, yarısı Rum yarısı mülteci çocuğu olan 12 ihtiyaçlı çocuğa verilmek üzere toplam 120 Euro ederinde 12 ceket bağışı yapan ELAM’ın, kendi web sayfasında “12 Helen çocuğa yardımda bulunduğu” ilanını yayınladığını yazdı.

Habere göre Okul Aile Birliği ve okul müdürlüğü, kampanyanın siyasi amaçla istismar edildiği gerekçesiyle ELAM’ı polise şikayet etti.

EDEK ve DİKO da, ELAM’ın ilkokul çocukları arasında Rumlar ve Rum olmayanlar olarak ayrımcılık yapılması gibi ırkçı davranışlarını ayıpladıkları açıklamalar yayımladı.

AKEL, Yeroşibu ilkokulunda cereyan eden olayı kınadı ve “faşist ELAM’ın, ırkçı davranış ve tezlerini yaymak maksadıyla öğrencilere yardım götürüyorum gerekçesiyle bu okula girmeyi başarmış olmasından derin kaygı duyuyoruz” vurgusu yaptı.

DİSİ-Anastasiadis hükümetinin, bu tür aşırı sağ unsurlarla görüşen ve bu unsurları toplumun gözünde ‘normalleştiren’ AB içerisindeki tek hükümet olduğuna vurgu yapan AKEL, mülteci biyografisine sahip olan (ebeveynlerinden biri veya ikisi yabancı olan) binlerce öğrencinin ırkçı davranışa malzeme olmaktan nasıl korunacağını sordu.