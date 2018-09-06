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Elazığ'da Suriyelileri darbedip işyerlerini yıktılar

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Yaşanan bir tartışma sonrası birçok Suriyeli darbedilirken işyerleri de tahrip edildi. Caddeyi trafiğe kapatan saldırganlar Suriyelilerin kentten ayrılmasını istedi.
Elazığ'da Suriyelileri darbedip işyerlerini yıktılar

Elazığ'da yaşayan Suriyelilere linç edilmek istendi. Merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler ile aynı mahallede ikamet eden bir grup Elazığlı vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga dönüştü.

Olayı gören diğer mahalleliler de bir araya gelerek Suriyelileri darbetti.
 
Linçten kaçan Suriyeliler, bir işyerine sığındı. Saldırgan grup yolu trafiğe kapatarak, mahallede Suriyeli istemediklerini söyledi.

Kavganın büyümesinin ardından Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelerin işlettiği birçok işyerrine saldırarak tahrip etti.

Saldırganlar, yetkililere bu bölgede Suriyelileri istemediklerini iletti. Polisin olay yerine gelmesiyle saldırı sona erdi.

Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül de linç girişiminde bulunan kişilerle konuşarak dağılmalarını istedi.

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