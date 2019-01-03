Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’un konuğu oldu.

Son günlerde medyada sıkça tartışılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına TDP’li birinin atanması ile ilgili açıklama yaptı.

Hızal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığına TDP’li birinin bir kaç gün içinde atanacağını açıkladı. Halil Hızal, “Elbette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na TDP’li müsteşar atanacak”dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı’nı şuanda UBP-DP Hükümeti döneminde atanan Erçin Tekakpınar yürütüyor.