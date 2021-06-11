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Electronic Arts’a Siber Saldırı

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Dev video oyun şirketi Electronic Arts, bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda 780 GB’lık verinin çalındığı iddia ediliyor.
Electronic Arts’a Siber Saldırı

Dev video oyun şirketi Electronic Arts, bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırıda 780 GB’lık verinin çalındığı iddia ediliyor.

ABD merkezli oyun şirketi Electronic Arts (EA) siber saldırıya uğradı. Saldırı haberini duyuran Vice haber sitesi, 780 GB’lık verinin çalındığını iddia etti.

Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlar ve diğer birçok yüksek profilli oyun için temel olarak kullanılan tescilli Frostbite oyun motoruna ait kaynak kodlarını indirdikleri iddia edildi.

“Oyuncu verileri çalınmadı”

Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, “Ağımıza yapılan bu izinsiz girişi araştırıyoruz” dedi. Olay ile ilgili güvenlik güçleriyle iletişime geçildi.

EA’dan yapılan açıklamada, saldırının bir fidye yazılımı saldırısı olmadığının ve yakın bir zamanda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Hisselerde düşüş yaşandı

Electronic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmakla beraber yayınladığı oyunlar arasında Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall var.

EA hisseleri yüzde 2,4 kadar düşerek 142,31 dolara geriledi.

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