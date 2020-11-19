Elektrikli Battaniyenin Kısa Devre Yapması Sonucu Yangın Çıktı

18.11.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Esentepe'de Turtle Bay Sitesi içerisinde bulunan Eva EKLE’ye ait ikametgahın yatak odası içerisinde, prizde takılı durumda bırakılan elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucunda konu ikametgah ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak hasara uğramıştır.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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