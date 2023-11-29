Elektriksiz araçlar şarj istasyonlarına giremeyecek

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte bu alandaki teknolojik çözümlere yenileri ekleniyor.

Elektrikli araçların şarj istasyonlarını koruma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında akıllı bariyer sistemi geliştirildi.

İstanbul'da bazı şarj istasyonlarına kurulan sistemin yaygınlaştırılması için farklı elektrikli şarj istasyonu işletmecileri ile görüşmeler yürütülüyor.

4 farklı çalışma senaryosu

Akıllı bariyer sistemi farklı çalışma senaryoları bulunuyor.

Birinci senaryoda, elektrikli araç kullanıcısı uygulama üzerinden gideceği istasyona rezervasyon yaptığında SMS olarak telefonuna bariyeri açabileceği kod geliyor. İstasyon önüne geldiğinde bu kodu yazdığında bariyer açılıyor.

İkinci senaryoda, sürücü uygulamayı açtığında telefonunun bluetooth özelliği aracılığıyla yaklaştığı anlaşılıyor ve bariyerin otomatik olarak açılması sağlanıyor.

Üçüncü senaryoda, araçlara takılan bluetooth destekli donanımlar sayesinde kullanıcı istasyon önüne gelip yaklaştığında bariyer otomatik açılıyor.

Dördüncü senaryoda, istenirse istasyonların üzerinde olacak bir kamera ile yapay zeka özellikleri de kullanılarak müşteri kayıtlı olduğu aracıyla geldiğinde plakası üzerinden algılanıp bariyer açılması planlanıyor.

Sistem, bariyer açıldıktan sonra sensörler sayesinde üzerinde araba olup olmadığının kontrolünü yaptığı için güvenli bir kullanım sunuyor.