  • BIST 92.389
  • Altın 247,336
  • Dolar 6,4333
  • Euro 7,4548
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Elektrikte Perşembe Günü Grev ve Eylem var!

» »
El-SEN kararını verdi
Elektrikte Perşembe Günü Grev ve Eylem var!

El-Sen, bugün yaptığı 3 saatlik toplantıda eylem ve bir günlük grev kararı aldı. Saat 17.00’de başlayıp, saat 20.00’ye kadar Elektrik ücretlerine yapılması düşünülen %30’luk zammın yanısıra, AKSA ile yapılan protokolün 2023 tarihinden sonrada uzatılmasına ve alım garantisinin artırılmasına karşı çıkarak Perşembe günü grev kararı aldı.

DETAY ÖZEL

Grev kararının yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde de eylem kararı alan El-Sen, santral alımının da hızlandırılmasını istiyor.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Detay Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamada, bir süredir yeni bir elektrik zammı konuşuluyor. Kriz nedeni ile alım gücü düşen halkın kısa bir süre önce hayata geçirilen elektrik zammından sonra ikinci bir zammı kaldıracak gücü kalmadı. Bugün bile zam nedeni ile artan elektrik faturalarını karşılayacak durumda olmayan insanlar var. Bu durum elektrik dairesine yönelik sinir ve öfkenin tavan yapmasına neden oluyor. Sırf birileri Elektrik Kurumunu küçük düşürerek birilerine peşkeş çekerek özelleştirecek diye suçu olmayan Elektrik kurumunun bu tepkiyi çekmesini El – Sen olarak kabul edemeyiz. Bu nedenle Perşembe günü mesai saatleri içerisinde bir günlük grev kararı aldık dedi.

El –Sen Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, Perşembe günü yapacağımız grevde halkın zarar görmemesi için tüm tedbirleri aldık. Santrallerde arkadaşlarımız herhangi bir kesinti sonrasında halkın elektrik kalmaması için görevleri başında olacaklar. Grev gerçekleşirken birde eylem gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarım ile birlikte Ekonomi Bakanlığına yürüyeceğiz. Eski KTHY önünden Ekonomi Bakanlığına yürüyerek, bakanlık önünde eylemimizi yapacağız ifadesinde bulundu.

El-Sen olarak yaptığımız toplantıda grev ve eylem kararını oy birliği ile aldık. Biz Elektrik Kurumunun özelleştirmesi yerine özerkleştirme taraftarıyız. AKSA’ya alım garantisinin artırılmasına da protokolün uzatılmasına da karşıyız diyen Kubilay Özkıraç, halkın önümüzdeki yıl karanlıkta kalmaması için santral alınması taraftarıyız.

Hükümetten elektrik zammını bir daha düşünmesini istiyoruz.

Perşembe günkü grev ve eylemden sonra arkadaşlarım ile El-Sen’in daha neler yapabileceğini konuşacağız ifadesinde bulundu.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Şahali: Süte yapılan indirim tüketiciye yansımalı11 Eylül 2018 Salı 18:49
  • Kar-İş Pazartesi öğrencileri okullara taşımayacak!11 Eylül 2018 Salı 18:31
  • Atan: Sabrımız taştı11 Eylül 2018 Salı 17:18
  • Karabetça Amerika’da düzenlenen “Dünya Asca Koç Klinik Organizasyonu”na katılarak altın kupa aldı11 Eylül 2018 Salı 16:54
  • Girne’de araç binaya girdi11 Eylül 2018 Salı 16:39
  • 4 Cıttaslow Belediye Geçitkale’de yapılacak “Cıttaslow Sunday” etkinliğinde biraraya gelecek11 Eylül 2018 Salı 16:17
  • Özyiğit: “180 öğretmen eksiği için sadece 132 öğretmen münhaline çıkabildik”11 Eylül 2018 Salı 15:57
  • Facia gibi kaza çöp kamyonunun altına giriyordu11 Eylül 2018 Salı 15:12
  • Çakıcı. “Hayvancılarla göstermelik anlaşmalar sizi bir yere götürmez”11 Eylül 2018 Salı 15:07
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 35 yaşında11 Eylül 2018 Salı 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti