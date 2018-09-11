Elektrikte Perşembe Günü Grev ve Eylem var!

El-Sen, bugün yaptığı 3 saatlik toplantıda eylem ve bir günlük grev kararı aldı. Saat 17.00’de başlayıp, saat 20.00’ye kadar Elektrik ücretlerine yapılması düşünülen %30’luk zammın yanısıra, AKSA ile yapılan protokolün 2023 tarihinden sonrada uzatılmasına ve alım garantisinin artırılmasına karşı çıkarak Perşembe günü grev kararı aldı.

DETAY ÖZEL

Grev kararının yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde de eylem kararı alan El-Sen, santral alımının da hızlandırılmasını istiyor.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Detay Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamada, bir süredir yeni bir elektrik zammı konuşuluyor. Kriz nedeni ile alım gücü düşen halkın kısa bir süre önce hayata geçirilen elektrik zammından sonra ikinci bir zammı kaldıracak gücü kalmadı. Bugün bile zam nedeni ile artan elektrik faturalarını karşılayacak durumda olmayan insanlar var. Bu durum elektrik dairesine yönelik sinir ve öfkenin tavan yapmasına neden oluyor. Sırf birileri Elektrik Kurumunu küçük düşürerek birilerine peşkeş çekerek özelleştirecek diye suçu olmayan Elektrik kurumunun bu tepkiyi çekmesini El – Sen olarak kabul edemeyiz. Bu nedenle Perşembe günü mesai saatleri içerisinde bir günlük grev kararı aldık dedi.

El –Sen Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, Perşembe günü yapacağımız grevde halkın zarar görmemesi için tüm tedbirleri aldık. Santrallerde arkadaşlarımız herhangi bir kesinti sonrasında halkın elektrik kalmaması için görevleri başında olacaklar. Grev gerçekleşirken birde eylem gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarım ile birlikte Ekonomi Bakanlığına yürüyeceğiz. Eski KTHY önünden Ekonomi Bakanlığına yürüyerek, bakanlık önünde eylemimizi yapacağız ifadesinde bulundu.

El-Sen olarak yaptığımız toplantıda grev ve eylem kararını oy birliği ile aldık. Biz Elektrik Kurumunun özelleştirmesi yerine özerkleştirme taraftarıyız. AKSA’ya alım garantisinin artırılmasına da protokolün uzatılmasına da karşıyız diyen Kubilay Özkıraç, halkın önümüzdeki yıl karanlıkta kalmaması için santral alınması taraftarıyız.

Hükümetten elektrik zammını bir daha düşünmesini istiyoruz.

Perşembe günkü grev ve eylemden sonra arkadaşlarım ile El-Sen’in daha neler yapabileceğini konuşacağız ifadesinde bulundu.