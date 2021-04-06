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‘Elektronik Bileklikle Evde Karantina’ Uygulaması Önümüzdeki Hafta Başlıyor

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Covıd-19 önlemleri kapsamında ‘elektronik bileklikle evde karantina’ uygulaması önümüzdeki hafta başlıyor.
‘Elektronik Bileklikle Evde Karantina’ Uygulaması Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Covıd-19 önlemleri kapsamında ‘elektronik bileklikle evde karantina’ uygulaması önümüzdeki hafta başlıyor. Ev ortamında karantina uygulamasında elektronik bileklik kullanılacak.

Bu bağlamda Maliye Bakanlığı’nda bugün, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir arasında protokol imzalandı. 

OĞUZ:

İmza töreni öncesi konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mevcut karantina yönteminin ekonomik bağlamda sürdürülemez olduğunu ve sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini, bu bağlamda uzun bir süredir gerek Maliye Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlık açısından riskleri ne kadar azami ve asgariye indiririz ile ilgili teknik çalışmalarının sonuç verdiğini, bugün nihayetinde ‘elektronik bileklikle evde karantina’ uygulamasının başlaması için bu imza törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maliye Bakanı, uygulamanın sağlık acısından kontrolünü Sağlık Bakanlığı’nın yapacağını, Maliye Bakanlığı’nın ise mali açıdan gerekli desteği vereceğini belirtti.

“Covıd-19 ile mücadelede büyük giderler söz konusu. Elektronik bileklikle evde karantina uygulaması ekonomik anlamda ülkemizi rahatlatacak bir proje” diyen Maliye Bakanı Oğuz, uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte tasarruf sağlanacağını, elde edilecek bu tasarrufla sağlığın diğer alanlarına ve ülkenin diğer ihtiyaçlarına aktarılacağını kaydetti.

 

 

“Hükümet olarak gailemiz sağlık” diyen Bakan Oğuz,  bir yılı aşkın bir süredir Covıd-19 salgını ile hem halkın, hem de ülkeyi yönetenlerin büyük mücadeleler sarf ettiğini, bedeller ödediğini kaydederek; “bundan sonraki süreci de hep beraber yaşayarak göreceğiz. İnşallah bu sistem beklediğimiz gibi yürür, hep beraber başarılı oluruz” dedi.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise konuşmasında, uzun bir süredir ülkenin gündeminde olan ‘elektronik bileklikle ev karantinası’ uygulamasının önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçeceğini duyurdu.

Ev karantinasının ülkeye büyük bir rahatlama getireceğine inanç belirten Bakan Üstel, ancak ev karantinasına girecek olanların da imzaladıkları taahhütlere uymaları gerektiğini kaydederek şunları söyledi.

“Ev karantinasına gireceklerden beklentimiz, imzaladıkları taahhütler çerçevesinde, taahhütlere uymalarıdır. Bu taahhütlere uydukları takdirde ülke daha iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü bir yandan ev karantinasına geçerken, bir yandan da ekonominin çarklarını çevirmek için yavaş yavaş sektörlere açılım yapıyoruz. İnancım ülkemiz için daha iyi olacağı ve özellikle turizm mevsiminin başladığı bu günlerde ülkemiz ekonomisinin çarklarını daha hızlı bir şekilde dönmesine büyük bir ivme kazandıracağı yönündedir. Şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

KÜÇÜKÖZDEMİR

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise konuşmasına emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek başladı. 

“Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik” diyen Küçüközdemir, hükümet kanadının ise titiz, detaylı ve yeterli çalışmalarından sonra projenin son haline geldiğini kaydetti. “Amacımız hem sağlık, hem de ekonomik açıdan memleketimize faydalı olmak. Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olmasıdır“ dedi.

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