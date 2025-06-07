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Elon Musk, Trump'ın "Epstein dosyalarında" yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

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ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildi.
Elon Musk, Trump'ın "Epstein dosyalarında" yer aldığını iddia eden paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump ile son günlerde yaşadığı tartışmaların ardından Elon Musk, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildi.

Musk sTrump’ın, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar  ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp, “Gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” dedi. Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu idda etti.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump ile ilgili şiddetli eleştiriler yapan Musk'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığı anlaşıldı.

Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımın da olduğu görüldü.

Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüştü.

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