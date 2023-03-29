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Elon Musk’tan Bill Gates’e yapay zekâ çıkışı: “Anlayışı sınırlı”

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Dünyanın en zengin iki insanı yapay zekâ konusundaki zıt düşünceleriyle dikkat çekti. Elon Musk, Bill Gtes'in yapay zekâ konusunda sınırlı bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.
Elon Musk’tan Bill Gates’e yapay zekâ çıkışı: “Anlayışı sınırlı”

Teknoloji lideri denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Bill Gates ve Elon Musk, bir süredir pek de anlaşamıyor. İkili öncelikle 2020’deki Covid salgınının ciddiyeti konusunda fikir ayrılığı yaşamış, ardından da Gates’in Tesla yerine bir Porsche almayı tercih ettiğini söylemesiyle araları iyice gerilmişti.

Gates ve Musk’ın şimdi de yapay zekâ konusunda farklı uçlarda oldukları görülüyor.

Geçen hafta yayınlanan bir blog yazısında Gates, yapay zekânın iş gücünü, sağlık hizmetlerini ve eğitimi nasıl dönüştürebileceğini yazmıştı. Musk da Gates’in yapay zekâ hakkında yayınladığı endişeli blog gönderisine yanıt olarak şunları yazdı: “Gates ile ilk toplantıları hatırlıyorum. Yapay zeka konusundaki anlayışı sınırlıydı. Hala öyle.”

Musk, 2015 yılında OpenAI’nin kuruluşuna deste veren birkaç Silikon Vadisi yöneticisinden biriydi. Ancak 2018’de OpenAI’nin yönetim kurulundan ayrıldı ve o zamandan beri şirketi, özellikle de Microsoft ile olan ilişkisi açısından eleştiriyor. Milyarder şubat ayında, başlangıçta açık kaynaklı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI’nin “Microsoft tarafından etkin bir şekilde kontrol edilen kapalı kaynaklı, maksimum kârlı bir şirket” haline geldiğini söyledi.

Microsoft, 2019’da OpenAI’ye 1 milyar dolar yatırım yaptı. O zamandan beri Microsoft, şirkete milyarlarca dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını da duyurdu ve hatta OpenAI ile iş birliği içinde Bing arama motorunun yeni bir sürümünü piyasaya sürdü.

Ancak Gates, OpenAI’yi pek de desteklemiyordu. Hatta Microsoft, şirketle ilk kez ortak olmayı düşündüğünde, şirketin teknolojisiyle ilgili şüphelerini de dile getirmişti.

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