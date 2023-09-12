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Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun Genel Sekreteri Umut Ersoy oldu

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Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun Genel Sekreteri Umut Ersoy oldu

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun 3. Olağan Genel Kurulu, “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa!” şiarıyla 10 Eylül 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Lokali’nde gerçekleştirildi.

 

Demokrasi mücadelesinde ve devrim yolunda canını verenler, kadın cinayetlerinde yaşam hakları çalınanlar ve inşaat sermayesinin kar hırsıyla iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile 6 Şubat depreminde kaybedilen tüm canlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan genel kurul, divanın oluşumuyla devam etti. Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı’na Cansu N. Nazlı seçilirken, Divan Sekreterliği’ne oy birliği ile Evren Cem ve Mustafa Batak seçildi.

 

Genel Kurul’da divan oluşumundan sonra demokratik kitle örgütleri, sendikalar, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden siyasalar partiler ile Türkiye’deki siyasal partilerden gelen mesajlar okundu. Türkiye’den, Türkiye Komünist Partisi temsilcilerinin de katılım gösterdiği Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu’nda, Cumhuriyetçi Türk Partisi MYK Üyesi Birol Karaman, Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mehmet Birinci ve AKEL Merkez Komitesi Üyesi Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Demetriou selamlama konuşması yaptı. Genel Kurul’a ayrıca Baraka Kültür Merkezi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası, Basın Emekçileri Sendikası yetkilileri de katıldı.

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy Oldu

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu’nda “İnadımız Yarına, İnancımız Sınıfa!” başlıklı Kurultay Karar Önerisi oy birliği ile kabul edilirken, Bağımsızlık Yolu Program Değişiklik Önerisi ve Bağımsızlık Yolu Tüzük Değişiklik Önerleri de oy birliği ile kabul edildi. Kurulda, 2. dönem mali raporu da oy birliği ile kabul edildi.

 

Bağımsızlık Yolu 3. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Bağımsızlık Yolu Genel Sekreterliği’ne tek aday olan Umut Ersoy seçildi. Bağımsızlık Yolu Onur Kurulu’na Aksel Tatlısu, Feyzi Deligöz, Hakan Tanıttıran, Hatice Kaçar Gök, Hüseyin Tezbaşar, Meryem Nazlı ve Tahsin Oygar seçildi. Parti Meclisi ise şu isimlerden oluştu “Ahmet Karaman, Ali Özsoy, Behiç Anibal, Cansu N. Nazlı, Demre Coşkun, Evren Gürtunç, Fatoş Karabiber, Gamze Fuat, Gazi Gök, Hasan Çağın Tezbaşar, Kamil İpçiler, Melek Meray, Mustafa Batak, Mustafa Keleşzade, Ömer Tatlısu, Sali Hayaloğlu, Sezgin Sezikli, Sunalp Asena, Tağmaç Özberk, Yalçın Ertugan”.

 

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