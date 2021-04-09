Emekli Polisler Derneği Dr. Küçük’e hakaret nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu

KKTC Emekli Polisler Derneği toplum lideri merhum Dr. Fazıl Küçük hakkında hakaret içerikli ve milli değerleri rencide edici sözler nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkan Nurettin Çırakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunduklarını belirtti.

İşlemlerin tamamlanmasından sonra Müdürlük önünde basın açıklaması yapan Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, “Toplum lideri merhum Dr. Fazıl Küçük hakkında, Orhan Baylan isimli bir meczubun ve utanmaz bir adamın sarf etmiş olduğu ve tüm halkı derinden yaralayan ve yalnız kendini bağlayan kelimeleri aynen kendisine iade ederken sarf etmiş olduğu ve milli değerlerimizi rencide eden kimliksiz kişinin cezai yönden suç teşkil eden ifadelerinden dolayı, KKTC Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu kararı ile yargıya iletilmek üzere şikayetimizi Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amiri Rüstem Tunçtaşlı’ya ilettik” dedi.

Çırakoğlu, hükümete de çağrıda bulunarak, polis teşkilatının personel ve araç gereç eksikliğinin bir an önce giderilmesini; Bilişim Suçları Yasası – Gösteri ve Yürüyüşler Yasası-Denetimli Serbestlik Yasası ve Suç İşleyen Yabancılar Yasası’nda gerekli güncellemelerin daha fazla bekletilmeden hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımların atılmasını istediklerini dile getirdi.