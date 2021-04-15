  • BIST 1.408
  • Altın 456,194
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

EMO Başkanı:“Kurulumu yapılan güneş enerji sistemleri sınıra geldi… birçok yerde şikayetler baş gösterdi”

» »
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)  Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, santral yatırımlarına ve doğru kurulumlara izin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak yasal düzenlemelerle gereksiz kurulumların da önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
EMO Başkanı:“Kurulumu yapılan güneş enerji sistemleri sınıra geldi… birçok yerde şikayetler baş gösterdi”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)  Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, santral yatırımlarına ve doğru kurulumlara izin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak yasal düzenlemelerle gereksiz kurulumların da önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurulumu yapılan güneş enerji sistemleri sınıra geldiğini, birçok yerde şikayetlerin baş gösterdiğini ifade eden Cellatoğlu, “Bugüne kadar yapıldığı gibi izinlerin gelişigüzel verilmemesi, KIB-TEK’in süreçte etkin şekilde çalışması ve enerjinin doğru yön bulması gerek. Şebekede oluşan sorunların bu güne kadar gerek bakanlık, gerekse KIB-TEK tarafından yok sayılması, tedbir alınmaması da sorgulanması gereken bir durum” dedi.

Daha büyük bir şebekeye bağlanılmadığı, şebeke yatırımı ve analizini yapılmadığı sürece bu soruna kökten çözüm getirilemeyeceğini de kaydeden Cellatoğlu, “Her şartta santral yatırımı yapmamız ve doğru kurulumlara izin vermemiz kaçınılmazdır. Enerji verimliliği konusuna yasal düzenlemeler getirilmeli ve gereksiz yere fazla kurulum yapılmasının önüne geçilmelidir” açıklamasında bulundu.  

“KURULUMU YAPILAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SINIRA GELDİ… BİRÇOK YERDE ŞİKAYETLER BAŞ GÖSTERDİ”

EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Yenilenebilir Enerji Üst Kurulu tarafından duyurulan başvuru kabullerinin askıya alınması konusu ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odası olarak konuya ilişkin hem yayınladığımız raporlarda, hem de yaptığımız basın açıklamalarında ülke şartlarımızın ne olduğunu ve yapılması gerekenleri işaret etmiştik.

Şöyle ki, ülkemiz elektrik şebekesinde toplam kurulu gücün yaklaşık olarak 400MW olması ve herhangi başka bir ülke ile enterkonnekte olmaması nedeniyle güneş enerjisinden istediğimiz oranda faydalanamayacağımızı sürekli olarak anlatmaya çalıştık. Ülkemiz gibi başka şebekeler ile bağlantı kuramayan yani izole şebekeye sahip ülkeler için uzmanlar tarafından öngörülen ve/veya tavsiye edilen güneş enerjisinden faydalanma kapasitesi toplam kurulu gücün yüzde 20’si civarındadır. Bu oranın üzerine çıkılması durumunda şebeke dengesinin bozulması ve zararlı etkilere sebep olması görüşleri hakimdir. Dolayısı ile bu orana bakıldığında ülkemiz için bu sınır 80MW’tır. Ancak gün itibarı ile ülkemizde güncel kurulumlar 80MW’a ulaşmış, bunun yanında hali hazırda izni alınmış ve henüz kurulumu gerçekleşmemiş 50MW gücünde sistem bulunmaktadır. Bu tabloya göre kurulumu yapılmış olan güneş enerji sistemlerinin zaten sınıra geldiği çok açıktır. Kurulum yapılmış olan birçok yerde şikayetler baş göstermiş ve eviricilerin (inverter) sürekli devre dışı kaldığı gözlemlenmektedir. Kurulumların yapıldığı ve tüketimin az olduğu saatlerde gerilim yükselmeleri yaşanmakta ve sistemler devre dışı kalmaktadır. Bu durum ülke genelinde önemli bir sorun haline gelmiştir. Aynı zamanda evinin çatısında güneş enerji sistemi olmamasına rağmen bundan olumsuz etkilenen birçok hane vardır.”

Elektrik Mühendisleri Odası’nın elektrikli cihazlar için vermiş olduğu ön izinlerde uluslararası standartları gözettiğini, hem Avrupa, hem de İngiltere’nin kabul ettiği 230V çalışma gerilimi üzerinden yüzde 10 toleransa müsaade ettiğini anımsatan Ali Murat Cellatoğlu, şunları da ekledi:

“Başka bir deyişle, şebekemizde kullanılacak elektrikli cihazların maksimum çalışma gerilimi 253V olabilir. Bu durumda, şebekede 270V’a kadar çıkan gerilim değerlerinin oluşturacağı zararlardan yine halkımız etkilenecektir. Hali hazırda birçok bölgede eviricilerin devre dışı kalmaması için yapılan 270V’luk maksimum ayar, bölge sisteminin etkilenmesine sebep olmakta ve yukarıda belirttiğimiz mağduriyetleri yaşatmaktadır.

Durumun bu noktaya gelmesinden dolayı YEK Kurulu’nun almış olduğu kararın doğru ve yerinde olduğunu belirtmek isteriz. Avrupa’da toplam tüketilen enerjinin yüzde 20’sinin YEK’den sağlanması hedeflenmişken, bizim yıllık olarak toplam tüketimde yüzde 10’a bile ulaşamadığımız bir durumda yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek kurulumlara devam etmesi gerektiğini, fakat bilinçli bir şekilde izinlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu savunmaktayız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak15 Nisan 2021 Perşembe 18:45
  • Lefkoşa'da kaza! Araç bisikletliye çarptı sürücü yaralandı15 Nisan 2021 Perşembe 18:04
  • İskele kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandı15 Nisan 2021 Perşembe 17:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Akbulut’un vefatı nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı15 Nisan 2021 Perşembe 17:44
  • Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu15 Nisan 2021 Perşembe 17:43
  • Hükümetin Tasarısı ve Muhalefetin Önerisi, Meclis Hukuk Komitesi gündeminde görüşülecek15 Nisan 2021 Perşembe 17:13
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay:"Rektörler açıklaması" kurumsal değil olsa olsa Rektörlerin şahsi görüşleri olarak okunmalıdır15 Nisan 2021 Perşembe 17:06
  • Kültür Dairesi Dünya Sanat Günü’nü kutladı15 Nisan 2021 Perşembe 16:45
  • Başbakan Ersan Saner Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı kabul etti15 Nisan 2021 Perşembe 16:44
  • Ev içi şiddeti önleme ve ev içi şiddet gören kişilerin korunmasına ilişkin yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu15 Nisan 2021 Perşembe 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti