En çok yağış 80 kg ile Sipahi’de

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogramla Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogramla Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Sipahi’yi 60 kg/m² ile Ziyamet, 51 kg/m² ile Dipkarpaz, Zaferburnu, 33 kg/m² ile Mehmetçik ve 27 kg/m² ile İskele ile Akıncılar takip etti.

Çayırova’da ise 26 kg/m² yağış ölçülürken; yağış alan diğer yerlerde ise 26 kg/m²’nin altında yağış belirlendi.