En fazla yağmur Alsancak’ta kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 28 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 28 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 28 kg/m², Mehmetçik 19 kg/m², Kalkanlı 18 kg/m², Karaoğlanoğlu 17 kg/m², Pile, Çamlıbel 16 kg/m², Kozanköy, Yeşilırmak 15 kg/m², Dipkarpaz 13 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m² arası yağış kaydedildi.