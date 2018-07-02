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En pahalı bamya!

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Lefkoşa Otobüs Terminali alanında her hafta sonu kurulan açık pazar yeri yoğun bir gün geçirdi
En pahalı bamya!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Lefkoşa ve civar bölgelerde yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Lefkoşa açık pazarına bu hafta geçmiş haftalara oranla ilgi daha büyük oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar haftalık ihtiyaçlarını almak üzere pazarın yolunu tuttular.

En pahalısı bamya

Lefkoşa Terminali’nde kurulan açık pazarda bu hafta bamyanın fiyatı dikkat çekti. Bamya kilosu 10 liradan tüketicilerin alımına sunuldu. Pazarda satılan diğer sebzelerin fiyatları ise: Taze börülce 5-7 TL, patlıcan 1-2 TL, havuç 3 TL şeklinde oldu.

Meyveler 5 – 7 Lira

Bu hafta sonu tezgahlarda yer alan yerli meyve fiyatlarının nerdeyse tamamı 5 – 7 Lira oldu. Havaların da sıcaklaşmasıyla bollaşan meyvelerden kayısı, armut, nektarin ve yerli erik bu fiyatlardan alıcıya sunuldu. Yine yeni yeni olmaya başlayan yerli üzüm fiyatları da kilosu 7 TL’den satıldı.

Patatesle soğan fiyatları aynı kaldı

Özellikle fiyatları ile Türkiye’de gündem olan patates ve soğan fiyatları ülkemizde geçtiğimiz hafta ile aynı kaldı. Yerli patates kilosu 3-4 Lira soğan ise 3 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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