“Enerji barış için katalizör”

Rum, Yunan ve Mısır Meclis başkanlarının, Rum Meclisinin ev sahipliğinde dün Güney Kıbrıs’ta üçlü bir görüşme yaptığı ve üç ülkenin meclis başkanlarının görüşmenin ardından ortak bir açıklama üzerinde uzlaştıkları haber verildi.

Rum, Yunan ve Mısır Meclis başkanlarının, Rum Meclisinin ev sahipliğinde dün Güney Kıbrıs’ta üçlü bir görüşme yaptığı ve üç ülkenin meclis başkanlarının görüşmenin ardından ortak bir açıklama üzerinde uzlaştıkları haber verildi.

Alithia gazetesi “Enerji Barış İçin Katalizör” başlıklı haberinde, üç ülkenin meclis başkanları tarafından benimsenen ortak açıklamada “enerjinin barış ve refah için katalizöre dönüştürülmesi ve enerji güvenliğinin de uluslararası hukukla tam uyum ve devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesiyle ileriye götürülmesinin önemine vurgu yaptıklarını” bildirdi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis ve Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal’ın, ortak açıklamada, yaptıkları istişareler sırasında, üç ülke hükümetleri arasındaki sıkı işbirliğinin, hem ülke halkları hem de bölge barışı, istikrarı ve refahı için yararlı olduğunu teyit ettiklerini ifade ettikleri, aynı zamanda bölgesel işbirliğini, enerji, turizm, eğitim, kültür ve muhtemelen başka konularda da ileriye götürmeye karar verdikleri de belirtildi.

Rum, Yunan ve Mısır Meclis başkanları arasındaki bir sonraki üçlü görüşmenin 2020 yılında Atina’da, üçüncüsünün ise Mısır’da gerçekleştirileceği kaydedildi.