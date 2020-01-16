Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektrikli otomobil için 1 milyon şarj istasyonu kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz taşıyacak TANAP hattında gaz akışının bu yıl içinde başlayacağını açıkladı.

Türkiye’nin günlük petrol üretimini 50 bin varili Türkiye Petrolleri, 10 bin varili de özel sektör olmak üzere 60 bin varile çıkardığını belirten Dönmez, bunun 50 yılın rekoru olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Dönmez altın üretimini de benzer bir şekilde artırdıklarını, 38 ton altın üretildiğini, buna karşılık 130-160 ton arası da altın ithal edildiğini söyledi ve ekledi:

“Yurtdışında bazı ülkelerden altın arama ruhsatı aldık. Bunlar arasında Sudan ve Özbekistan da var. Bu işi artık biz biliyoruz.

“38 ton altını üretmeyip ithal etseydik 1,8 milyar dolar ödeyecektik.”

Dönmez, yerli elektrikli otomobil piyasaya çıkmadan önce ülke genelinde 1 milyon şarj istasyonu kurulacağını anlattı.

İnsanların işyerlerinde 8-10 saatte elektrik altyapısını zorlamadan araçlarını şarj edebileceğini belirten Dönmez, hızlı şarj istasyonları için elektrik altyapısının hazırlanması gerektiğini söyledi:

“Bizim hedefimiz araçlar piyasaya çıkmadan önce 1 milyon yavaş, orta hızlı ve hızlı şarj istasyonlarını kurmak. Yaygınlık bu araçların kullanımını çok kolaylaştıracak.

“Akaryakıt istasyonlarının şarj istasyonu kurmasına izin vereceğiz. Serbest girişimcinin istasyon kurmadığı ilçelerde bazı benzincilere şarj istasyonu kurmayı zorunlu kılabiliriz. AVM’lerde otoparklar hazır, oralara zorunlu kılabiliriz.”

Dönmez, Türkiye’nin eskiden ithal ettiği güneş paneli ve rüzgar türbini gibi yenilenebilir enerji üretim araçlarını artık ihraç etmeye başladığını söyledi.