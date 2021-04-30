  • BIST 1.398
  • Altın 470,250
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Ümit Savaşçı'dan Hint mutasyonu uyarısı: Türkiye'de patlama olabilir

»
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladmasının ardından dikkatler bu mutasyonun özelliklerine çevrildi.
Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Ümit Savaşçı'dan Hint mutasyonu uyarısı: Türkiye'de patlama olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladmasının ardından dikkatler bu mutasyonun özelliklerine çevrildi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de de tespit edilen Hindistan mutasyonunda çok dirençli ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği gibi ağır semptomlar görüldüğünü, öldürücülüğün de daha fazla olduğunu söyledi.

Savaşçı, Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu, bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini şu sözlerle aktarıyor.

"Çift mutasyonun bizim için en korkutucu yönü; bizim bağışıklık sistemimizden, savunma hücrelerimizden, koruyucu antikorlarımızdan kaçabilme yeteneğine sahip olması. Bu olay bizim için hüsran ile sonuçlandı. 17 ülkeye yayılmış vaziyette. Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı"

Çok dirençli ateş ve ishal

Doç. Dr. Savaşçı, Hindistan'daki bilim insanları ile yaptıkları görüşmeleri anlatarak, "Hindistan'daki bilim insanları çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer versiyonlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması." diyerek bütün vakalarda mutasyon çalışmadıklarını ancak daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu ile de daha fazla karşılaşılabileceğini belirtiyor.

Savaşçı ekliyor: "Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda."

'2 AY SONRA PATLAMA OLABİLİR'

Savaşçı, Hindistan mutasyonunun 17 ülkeye yayıldığını belirterek, "Bu mutantın savunma hücrelerimizden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlayamazsak tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalabiliriz, Hindistan mutantı yayılırsa. Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz30 Nisan 2021 Cuma 18:16
  • Enflasyonda acı gerçek: Yüzde 5 altında kalamayan tek ülke Türkiye30 Nisan 2021 Cuma 17:15
  • Türkiye'den Rus aşısına acil kullanım onayı30 Nisan 2021 Cuma 16:50
  • Türk hackerların sitesinde ilan: Yakalama, arama kararı ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılır; 10 bini peşin toplamda 70 bin lira30 Nisan 2021 Cuma 16:39
  • Erdoğan: "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"30 Nisan 2021 Cuma 16:30
  • Kılıçdaroğlu'ndan "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" diyen Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık30 Nisan 2021 Cuma 16:27
  • Türkiye Sputnik V aşısının kullanımını onayladı30 Nisan 2021 Cuma 16:03
  • TBMM'de tam kapanma düzenlemesi: İcra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durdurulacak30 Nisan 2021 Cuma 14:51
  • Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum30 Nisan 2021 Cuma 14:49
  • Türkiye'den Almanya'ya gelen yolcularda "kaçak altın" gümrüğe takıldı30 Nisan 2021 Cuma 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti