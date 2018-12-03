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Enflasyonda 17 ay sonra bir ilk!

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Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyonda 17 ay sonra bir ilk!

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,44 düştü

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü.

17 AY SONRA BİR İLK 

TÜFE, eksi seviyeyi en son 2017 yılında Haziran ayında -0,27 puanla görmüştü.

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