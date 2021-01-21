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Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona doğru

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2015 yılında temelleri atılan  ve birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin ikinci etap çalışmalarına başlanıyor.
Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona doğru

2015 yılında temelleri atılan  ve birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin ikinci etap çalışmalarına başlanıyor.

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı ile Yüklenci firma Destebaşı Construction Ltd arasında ikinci etap yapım çalışmaları için İmzalar bugün atıldı.

Sözleşmeye  imza koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Dr. Koral Çağman, Yaşam evi projesinin kapsamı ile özel  gereksinimli  bireyler  için son derece  önemli  bir merkez olacağını belirtti.

Çağman böylesi kıymetli  bir projeye katkı koyan herkese  teşekkür etti. Yüklenici  firma adına sözleşmeye imza koyan  Derya Dinçkuyucu da  Engelsiz Yaşan Evi projesinde yer almaktan son derece mutlu  olduklarını dile  getirerek,  böylesi  değerli proje için ellerinden gelen tüm  katkıyı koyacaklarını  belirtti.

Özel  gereksinimli  bireylerin yaşamlarını  sürdürebilecekleri  yatılı bir  merkez olması özelliğiyle  ülkemizde bir ilk olacak  olan Engelsiz Yaşam Evi merkezi 32 özel gereksinimli  gence  yuva olacak.  Merkezde ayrıca  100  kişi kapasiteli atölyelerde de gençlere rehabilitasyon programları uygulanacak. 18 dönümlük arazi üzerinde toplam 4500 m2 kapalı alana sahip olacak Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin 120 gün içinde tamamlanarak 2021 yılı sonunda hizmete  girmesi  hedefleniyor. 

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