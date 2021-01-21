Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde sona doğru

2015 yılında temelleri atılan ve birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin ikinci etap çalışmalarına başlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yüklenci firma Destebaşı Construction Ltd arasında ikinci etap yapım çalışmaları için İmzalar bugün atıldı.

Sözleşmeye imza koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman, Yaşam evi projesinin kapsamı ile özel gereksinimli bireyler için son derece önemli bir merkez olacağını belirtti.

Çağman böylesi kıymetli bir projeye katkı koyan herkese teşekkür etti. Yüklenici firma adına sözleşmeye imza koyan Derya Dinçkuyucu da Engelsiz Yaşan Evi projesinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, böylesi değerli proje için ellerinden gelen tüm katkıyı koyacaklarını belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürebilecekleri yatılı bir merkez olması özelliğiyle ülkemizde bir ilk olacak olan Engelsiz Yaşam Evi merkezi 32 özel gereksinimli gence yuva olacak. Merkezde ayrıca 100 kişi kapasiteli atölyelerde de gençlere rehabilitasyon programları uygulanacak. 18 dönümlük arazi üzerinde toplam 4500 m2 kapalı alana sahip olacak Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin 120 gün içinde tamamlanarak 2021 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.