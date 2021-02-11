Enis Berberoğlu Milletvekili Vasfını Yeniden Kazandı

Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Karar CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.

Berberoğlu, TBMM üyeliği düşürülüp de, mahkeme kararıyla yeniden milletvekilliği sıfatını kazanan ilk siyasetçi olduğu için, bu konuda "içtihat" oluşmuş oldu.

Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla, Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili sıfatını kazandı. Dönem başında yemin ederek göreve başladığı için Berberoğlu'nun yeniden milletvekili yemini etmesine gerek olmadığına da karar verildi.

Genel Kurul açıldığında da Enis Berberoğlu hakkındaki karar okundu. Berberoğlu, milletvekilliğine yeniden dönmüş oldu.