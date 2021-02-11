Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliği hakkını kazandı

CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği hakkına geri döndü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına yönelik karar verdiği CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop meclisteki grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı. Buna göre meclis başkanlığı tezkeresi olarak konunun genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verildi.

CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliği 8 ay önce düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı sonrasında, Berberoğlu'na bugün Meclis'te milletvekilliği yeniden verildi.

HAKKINDAKİ FEZLEKEYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Enis Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeye itirazda bulundu.

Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.