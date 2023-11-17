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Ercan Havalimanı'nda Sahte Fatura Olayı: İthalat İşlemi İle İlgili Şüpheli Tutuklandı

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Ercan Havalimanı'nda Büyük Sahtekarlık Operasyonu: İthalat İşlemine Yönelik Sahte Belge Kullanan Şüpheli Tutuklandı, 9000 TL'lik Sahte Fatura İle Para Temin Etme Girişimi
Ercan Havalimanı'nda Sahte Fatura Olayı: İthalat İşlemi İle İlgili Şüpheli Tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda Çalkantılı Olay: Sahte Belge Düzenleyip Sahtekarlıkla Para Temin Girişimi!

31 Ekim 2023'te gerçekleşen olayda, B.U.(E-35), yurt dışından ithal edilen balıkların gümrükleme işlemleri için, gümrük memurlarının ek mesai ücreti olarak belirlenen 2895.36 TL'nin yanı sıra yol ve yemek ücretlerinin olmamasına rağmen, 2 Kasım 2023'te 9000 TL değerinde sahte bir fatura düzenledi. Ardından, bu sahte belgeyi cep telefonu üzerinden whatsapp uygulaması aracılığıyla balıkları ithal eden şirket işletmecisine göndererek tedavüle sürdü. Şüpheli, gerçek ücret ile arasındaki fark olan 6104,64 TL'yi sahtekarlıkla temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Tutuklanan B.U.(E-35) ile bağlantılı olarak sürdürülen soruşturma, olayın detayları ve diğer muhtemel suç ortakları üzerinde odaklanarak devam ediyor.

 

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