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Ercan’da itfaiye görevlileri ek mesai yapacak

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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu akşam BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına telefonla katılarak sendikanın Ercan’daki greve yönelik kararını açıkladı.
Ercan’da itfaiye görevlileri ek mesai yapacak

Ercan’da görev alan itfaiyeciler ek mesai yapacak.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu akşam BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına telefonla katılarak sendikanın Ercan’daki greve yönelik kararını açıkladı.

Sendikal Platform adına açıklamada bulunan Kamu-Sen Başkanı Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede Ercan’da görevli itfaiye çalışanlarının ek mesai yapması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Bu kararı iyi niyet çereçvesinde aldıklarını belirten Atan, 31 Ağustos Cuma günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yeniden biraraya gelceklerini açıkladı.

Atan, hükümete cuma gününe kadar süre verdiklerin ifade ederek, bakanlığın yapacağı çalışma neticesinde yeniden bir değerlendirmede bulunacağını açıkladı.

Bu arada Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercandaki itifaiye hizmetinin devam edeceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile 31 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de yeniden biraraya geleceklerini açıklayan Bengihan, bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getireirek, Bakanlığa Cuma günü saat 15.00’e kadar süre verdiklerini açıkladı.

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