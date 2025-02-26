  • BIST 9431.25
  • Altın 3417.552
  • Dolar 36.4527
  • Euro 38.3182
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Erdoğan 71 yaşında

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 71. doğum günü.
Erdoğan 71 yaşında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 71. doğum günü.

26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğan  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kez vesayet odaklarının saldırılarına maruz kaldı ancak milletin verdiği destekle girdiği her seçimden güçlenerek çıktı.

Küresel çetelerin oyunlarını bozan, Türkiye’ye çağ atlatan projelerle millete hizmet davasına ömrünü adayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetteki mücadelesi, liderlik vizyonu ve millete duyduğu sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’yi her alanda ileriye taşıdı.

Güçlü ve bağımsız bir ülke inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyen Erdoğan demokrasiye olan inancı, vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla, halkın iradesini daima en ön planda tutarak, Türkiye’yi küresel arenada daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, AB üyeliğine kabul edilse BRICS arayışında olmazdı24 Şubat 2025 Pazartesi 21:58
  • Erdoğan: Avrupa Birliğini ancak Türkiye kurtarabilir24 Şubat 2025 Pazartesi 19:17
  • Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor; işte muhtemel 11'ler24 Şubat 2025 Pazartesi 18:39
  • İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında 5 Mart'ta ifade verecek24 Şubat 2025 Pazartesi 16:06
  • İmamoğlu'nun diploma tartışmasında yeni belgeler ortaya çıktı: CİMER'e sorulmuş, İstanbul Üniversitesi yanıt vermiş24 Şubat 2025 Pazartesi 12:53
  • AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye artık 'AB'ye daha az aday' ülke; Avrupa'dan kimse çalışanlarının soruşturma ve tutuklanma riski olan bir ülkeye yatırım yapmaz24 Şubat 2025 Pazartesi 12:01
  • CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim başvuruları tamamlandı: İmamoğlu tek aday22 Şubat 2025 Cumartesi 15:09
  • Ahmet Şık: İmamoğlu görevden alınacak, İBB'ye kayyım atanacak21 Şubat 2025 Cuma 12:26
  • Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday!21 Şubat 2025 Cuma 12:21
  • İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal21 Şubat 2025 Cuma 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti