Erdoğan 71 yaşında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 71. doğum günü.

26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kez vesayet odaklarının saldırılarına maruz kaldı ancak milletin verdiği destekle girdiği her seçimden güçlenerek çıktı.

Küresel çetelerin oyunlarını bozan, Türkiye’ye çağ atlatan projelerle millete hizmet davasına ömrünü adayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetteki mücadelesi, liderlik vizyonu ve millete duyduğu sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’yi her alanda ileriye taşıdı.

Güçlü ve bağımsız bir ülke inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyen Erdoğan demokrasiye olan inancı, vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla, halkın iradesini daima en ön planda tutarak, Türkiye’yi küresel arenada daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyor.