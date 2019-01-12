Erdoğan adayını fırçaladı: Senin niye bıyığın yok? (VIDEO HABER)

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttığı program sırasında kameralara ilginç bir diyalog yansıdı.
Programdaki konuşmasını bitirdikten sonra sahneye partisinin ilçe belediye başkan adaylarını çağıran Erdoğan, ilk çağırdığı isim olan Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü’yü bıyığı olmaması nedeniyle fırçaladı. Özlü de Erdoğan’ın bıyık bırakması gerektiği yönündeki talimatı sonrası “Bırakacağım efendim.” dedi.
Kameralara yansıyan görüntüye göre Erdoğan ile Özlü arasında şu diyalog geçti:
Erdoğan: Yasin niye senin bıyığın yok?
Özlü: Efendim?
Erdoğan: Bıyık niye yok bıyık?
Özlü: Bırakacağım efendim.
Erdoğan: Bırak. Tamam mı…
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