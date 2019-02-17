Erdoğan: Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının sürekli hale getirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kurumlarımız çalışmalarını tamamlayıp bir taslak hazırladılar” diyen Erdoğan, “Yeni sistemde lisans ve lisan üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subay ve astsubaylara 2 aylık eğitim döneminde harçlık, 10 aylık kıta görevlerinde maaş ödenecek” ifadelerini kullandı.

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Lise ve altı okullardan mezun olanlar için 6+6 aylık askerlik süresi uygulanacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

LİSE VE ALTI MEZUNLAR İÇİN 6+6 AY ASKERLİK: Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay+6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er/erbaş kadrolarına müracaat edebilecekler.

DÖVİZLİ ASKERLİKLE BEDELLİ ARASINDA FARK OLMAYACAK: Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında bir fark olmayacak. O zaman dövizle askerlikteki kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek.

HER YIL 145 BİN KİŞİ BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK: Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar, 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar bedelli askerlikten gelen kaynağın, eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

ÇALIŞMA HENÜZ TASLAK AŞAMASINDA: Böylece askerlik görevi gençlerimiz için bir yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek ve işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına kavuşacak. Tabi bu çalışma henüz taslak aşamasındadır. Nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarıyla milletimizle paylaşılacaktır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize, milletimize, gençlerimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.