  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Erdoğan: Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının sürekli hale getirileceğini açıkladı.
Erdoğan: Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek

 

Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının sürekli hale getirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek" dedi.

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kurumlarımız çalışmalarını tamamlayıp bir taslak hazırladılar” diyen Erdoğan, “Yeni sistemde lisans ve lisan üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subay ve astsubaylara 2 aylık eğitim döneminde harçlık, 10 aylık kıta görevlerinde maaş ödenecek” ifadelerini kullandı.

Lise ve altı okullardan mezun olanlar için 6+6 aylık askerlik süresi uygulanacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

LİSE VE ALTI MEZUNLAR İÇİN 6+6 AY ASKERLİK: Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay+6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er/erbaş kadrolarına müracaat edebilecekler.

DÖVİZLİ ASKERLİKLE BEDELLİ ARASINDA FARK OLMAYACAK: Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında bir fark olmayacak. O zaman dövizle askerlikteki kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek.

HER YIL 145 BİN KİŞİ BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK: Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar, 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar bedelli askerlikten gelen kaynağın, eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

ÇALIŞMA HENÜZ TASLAK AŞAMASINDA: Böylece askerlik görevi gençlerimiz için bir yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek ve işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına kavuşacak. Tabi bu çalışma henüz taslak aşamasındadır. Nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarıyla milletimizle paylaşılacaktır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize, milletimize, gençlerimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Akaryakıta büyük zam geliyor17 Şubat 2019 Pazar 16:21
  • İngilizler Menderes'in sağ kurtulduğu kazayı unutmadı17 Şubat 2019 Pazar 16:20
  • Dönmez: "Doğu Akdeniz bize ümit veren bir potansiyel içeriyor"17 Şubat 2019 Pazar 14:40
  • AKP Başkanvekili Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da batısı da bizim16 Şubat 2019 Cumartesi 17:17
  • Yine bina çöktü: Bu kez Balat16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
  • Vahşet:1.5 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti:15 Şubat 2019 Cuma 20:11
  • Şüphe,40 yıl sonra mezar açtırdı15 Şubat 2019 Cuma 20:09
  • Baskı sonuç verdi: Filtresiz termik santrallere izin çıkmadı15 Şubat 2019 Cuma 17:20
  • Cem Toker Akit Tv’de konuştu! ‘Sunucu ne yapacağını şaşırdı’15 Şubat 2019 Cuma 17:14
  • Kanal D'nin yalanına en net yanıt röportaj veren üreticiden geldi: Allah belanızı versin!15 Şubat 2019 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti