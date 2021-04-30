  • BIST 1.400
  • Altın 471,184
  • Dolar 8,2721
  • Euro 9,9966
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Erdoğan: "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"

»
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeteri derecede aşımız var.” dedi.
Erdoğan: "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeteri derecede aşımız var.” dedi.

Erdoğan kendisine soru soran gazeteciye yönelik olarak, "Çıkar maskeni çıkar çıkar" ifadesini kullandı. 

"Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Biontech’in verilmiş sözü var o da inşallah gelecek.  Çin ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

Erdoğan, bir 'gazetecinin' "Efendim liderliğinizde Türkiye aşı konusunda büyük bir ilerleme kaydetti, yerli aşı ne zaman?" sorusuna,  "Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"

Erdoğan şunları kaydetti:

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine netice alınacağına ihtimal vermiyorum. Dürüst değiller. Referanduma da saygı duymadılar. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman, bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmadıkça bir anlaşmaya varmak mümkün değil.

Tam kapanmada şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum30 Nisan 2021 Cuma 14:49
  • Türkiye'den Almanya'ya gelen yolcularda "kaçak altın" gümrüğe takıldı30 Nisan 2021 Cuma 14:44
  • İstanbul Havalimanı, 2021 Yılının İlk 4 Ayında Avrupa'nın En Çok Sefer Yapılan Havalimanı Oldu30 Nisan 2021 Cuma 14:18
  • 'Tam kapanma'nın ilk gününde Metro İstanbul'da yoğunluk: Ek seferler düzenleniyor30 Nisan 2021 Cuma 10:35
  • Erdoğan'ın "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" Vizyonu30 Nisan 2021 Cuma 08:59
  • İstanbul Sözleşmesi Türkiye Açısından Sona Eriyor, Karar Resmi Gazete'de30 Nisan 2021 Cuma 08:32
  • Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı30 Nisan 2021 Cuma 08:31
  • THY, Türkiye'de Tam Kapanma Sürecinde Biniş Kartlarının Havaalanlarından Alınacağını Duyurdu30 Nisan 2021 Cuma 08:28
  • Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlamadı29 Nisan 2021 Perşembe 21:40
  • Prof. Saklı, ‘Varyant tespitinde boşluk var’ dedi: Sonbaharda daha uzun kapanabiliriz29 Nisan 2021 Perşembe 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti