Erdoğan: "Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeteri derecede aşımız var.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeteri derecede aşımız var.” dedi.

Erdoğan kendisine soru soran gazeteciye yönelik olarak, "Çıkar maskeni çıkar çıkar" ifadesini kullandı.

"Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Biontech’in verilmiş sözü var o da inşallah gelecek. Çin ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

Erdoğan, bir 'gazetecinin' "Efendim liderliğinizde Türkiye aşı konusunda büyük bir ilerleme kaydetti, yerli aşı ne zaman?" sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum"

Erdoğan şunları kaydetti:

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine netice alınacağına ihtimal vermiyorum. Dürüst değiller. Referanduma da saygı duymadılar. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman, bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmadıkça bir anlaşmaya varmak mümkün değil.

Tam kapanmada şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim."