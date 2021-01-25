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Erdoğan: Bizi tek adamlıkla suçladılar, şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin, Denizli ve Uşak il kongrelerine İstanbul’dan canlı video bağlantısıyla katıldı.
Erdoğan: Bizi tek adamlıkla suçladılar, şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin, Denizli ve Uşak il kongrelerine İstanbul’dan canlı video bağlantısıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında CHP’yi eleştirdi, “Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne diyorsak tersini söylemeyi muhalefet tarzı olarak benimsemişlerdir.” dedi:

Quote Message: CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hangi politikayı yürütüyor, hangi programı savunuyor? Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette ifa ettiği bir görev var. Bunu teraziye benzetebiliriz. Bu terazinin bir kefesinde HDP, bir kefesinde İYi Parti var. CHP’nin vazifesi ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli yarı açık ittifakı dengelemektir."

CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hangi politikayı yürütüyor, hangi programı savunuyor? Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette ifa ettiği bir görev var. Bunu teraziye benzetebiliriz. Bu terazinin bir kefesinde HDP, bir kefesinde İYi Parti var. CHP’nin vazifesi ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli yarı açık ittifakı dengelemektir."

 
Quote Message: Yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin süflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır."

Yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin süflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır."

 
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