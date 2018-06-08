Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşında yaşamını yitirdi. Demirören 31 Mayıs'tan beri yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İş dünyasının acı kaybı...

Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşındaİstanbul'da hayatını kaybetti. Demirören, 31 Mayıs 2018'den bu yana solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır" dedi.



Erdoğan Demirören'in bir süredir hastanelerinde solunum yetersizliği nedeniyle tedavi ve takip altında olduğunu aktaran Şamilgil, "Sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin tüm personelinin yoğun desteği ve çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin” dedi.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ



Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören Oktay, hastane önünde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



“Acımız büyük” diyen Meltem Demirören Oktay, “Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın” diye konuştu.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR? İŞTE HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören ailesini arayarak başsağlığı diledi, merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diledi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.



Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesine, sevenlerine ve iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı: “Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Başbakan Binali Yıldırım da, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak babası Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi.



Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto'nun kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 senesinde vefat etmesiyle, genç yaşta aile işlerini devralmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1972'de devren satın alan Demirören, yatırımlarını hızlandırarak şirket sayısını 48'e yükseltti.



1980'de açıklanan 24 Ocak kararlarından sonra ise küçülmeye karar verdi.

Daha sonra birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.